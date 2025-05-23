В Челябинской области часть Сосновского района 25 мая останется без электричества

«Это позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение клиентов, а также предотвратит нарушения в работе электросетевого комплекса энергокомпании в грозовой период. По условиям безопасного производства работ выполнение ряда этапов невозможно без ограничения электроснабжения», — говорится в пояснении.