В Челябинской области часть Сосновского района 25 мая останется без электричества

В воскресенье специалисты челябинского филиала «Россети Урал» планируют работы по замене грозозащитного троса на двух воздушных линиях электропередачи 110 кВ «Заварухино — Болото-7» и «Шагол — Аргаяш».
«Это позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение клиентов, а также предотвратит нарушения в работе электросетевого комплекса энергокомпании в грозовой период. По условиям безопасного производства работ выполнение ряда этапов невозможно без ограничения электроснабжения», — говорится в пояснении.
С 06:00 до 22:00 планируется ограничение электроснабжения жителей деревни Касарги, поселков Есаулка (частично) и Кисегачинский, села Долгодеревенское (частично), деревни Ключевка, микрорайона «Светлый» (частично).
В электросетевой компании приносят извинения за доставленные неудобства и просят «принять все необходимые меры, чтобы исключить ущерб для личного имущества и собственного здоровья, отключить из сети электроприборы, снизить потребление электроэнергии».
Жители могут проконсультироваться и получить информацию по вопросам электроснабжения по единому номеру: 8−800−220−0−220 (звонок по России бесплатный), для звонка с мобильных устройств — 220.