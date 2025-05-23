Агент Барбоза: форвард «Акрона» Дзюба может помочь любому российскому топ-клубу

«Дзюба показал, что может играть на высоком уровне в любом клубе. Неслучайно Валерий Карпин вызвал его. В нынешней форме Артем помог бы любому российскому топ-клубу. Дальше все зависит от состояния», — сказал агент Барбоза «Матч ТВ».