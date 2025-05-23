Агент Барбоза: форвард «Акрона» Дзюба может помочь любому российскому топ-клубу

Паулу Барбоза уверен: один из показателей высокого уровня нападающего — вызов в национальную команду в марте нынешнего года.
Артем Дзюба пополнил состав «молодых и звонких» осенью 2024-го. В 22 встречах за «красно-черных» забил десять голов и выдал семь результативных передач. Плюс статус лучшего бомбардира в истории российского футбола и сборной.
«Дзюба показал, что может играть на высоком уровне в любом клубе. Неслучайно Валерий Карпин вызвал его. В нынешней форме Артем помог бы любому российскому топ-клубу. Дальше все зависит от состояния», — сказал агент Барбоза «Матч ТВ».
Недавно рассказывали, что «Акрон» и «Крылья Советов» заняли шестое и 14-е места по количеству ударов в 29-м туре РПЛ.
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