В Хабаровском крае пресечена продажа фальсифицированных рыбных консервов

Прокуратура Верхнебуреинского района выявила факт обмана потребителей: предприниматель продавал консервы под видом сайры, хотя в составе продукта была сардина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Во время проверки установлен факт реализации консервов с неправильной маркировкой. Продукт под названием «Сайра Приморская» на деле содержал сардину иваси. Партия фальсификата снята с продажи и утилизирована. Предприниматель привлечен к административной ответственности по статье «Продажа товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны». После рассмотрения дела бизнесмену вынесли предупреждение.
Кроме того, в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.