В Хабаровском крае пресечена продажа фальсифицированных рыбных консервов

Во время проверки установлен факт реализации консервов с неправильной маркировкой. Продукт под названием «Сайра Приморская» на деле содержал сардину иваси. Партия фальсификата снята с продажи и утилизирована. Предприниматель привлечен к административной ответственности по статье «Продажа товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны». После рассмотрения дела бизнесмену вынесли предупреждение.