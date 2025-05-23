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В Хабаровском крае пресечена продажа фальсифицированных рыбных консервов

Вместо сайры предприниматель продавал сардину.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Верхнебуреинского района выявила факт обмана потребителей: предприниматель продавал консервы под видом сайры, хотя в составе продукта была сардина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Во время проверки установлен факт реализации консервов с неправильной маркировкой. Продукт под названием «Сайра Приморская» на деле содержал сардину иваси. Партия фальсификата снята с продажи и утилизирована. Предприниматель привлечен к административной ответственности по статье «Продажа товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны». После рассмотрения дела бизнесмену вынесли предупреждение.

Кроме того, в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.