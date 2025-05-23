Вера Брежнева вновь заговорила по-русски в эмиграции и пожаловалась на закат карьеры

Недавно, в рамках визита в Узбекистан, Брежнева дала интервью YouTube-каналу UzCast by UzNews. В беседе, где обсуждались её творческий путь, музыкальные эксперименты, а также волна хейта и критики, обрушившаяся на неё, артистка не смогла скрыть своего разочарования. Главной темой её сетований стало заметное снижение интереса публики к её персоне и, как следствие, к её выступлениям.