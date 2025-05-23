Самолет Роскосмоса совершил первый рейс в аэропорт космодрома Восточный

Самолет Роскосмоса Ту-204−300 выполнил первый официальный рейс в аэропорт космодрома Восточный, сообщили в Telegram-канале госкорпорации.
«Первым официальным рейсом на Восточный прибыла делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым», — говорится в сообщении.
Уточняется, что борт, по традиции, встретили водяным салютом.
Новую взлетно-посадочную полосу ввели в эксплуатацию в середине мая 2025 года, теперь космические аппараты можно доставлять на космодром при помощи самолетов, это сократит время транспортировки, подчеркнули в госкорпорации.
Ранее на Байконуре задержали двое чехов за попытку сделать фото ракеты «Энергия».