Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Роскосмоса совершил первый рейс в аэропорт космодрома Восточный

Теперь космические аппараты можно доставлять авиатранспортом напрямую на космодром.

Самолет Роскосмоса Ту-204−300 выполнил первый официальный рейс в аэропорт космодрома Восточный, сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

«Первым официальным рейсом на Восточный прибыла делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым», — говорится в сообщении.

Уточняется, что борт, по традиции, встретили водяным салютом.

Новую взлетно-посадочную полосу ввели в эксплуатацию в середине мая 2025 года, теперь космические аппараты можно доставлять на космодром при помощи самолетов, это сократит время транспортировки, подчеркнули в госкорпорации.

Ранее на Байконуре задержали двое чехов за попытку сделать фото ракеты «Энергия».