В Японии вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла на высоту 2600 метров

Между тем, 21 апреля на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка, о чем сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН. Ученые зафиксировали свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения, отмечали специалисты.