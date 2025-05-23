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В Японии вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла на высоту 2600 метров

Вулкан в Японии сделал выброс пепла и дыма.

Источник: Комсомольская правда

В Японии активизировался действующий вулкан Сакурадзима. Об этом стало известно в четверг, 22 мая.

22 мая появилась информация и кадры в сети, как японский Сакурадзима выбросил столб пепла и дыма высоту 2600 метров.

Вулкан Сакурадзима находится на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима. Он считается одним из самых активных в стране.

Между тем, 21 апреля на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка, о чем сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН. Ученые зафиксировали свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения, отмечали специалисты.

В апреле также сообщалось, что жители острова Негрос с декабря живут на чемоданах из-за начавшегося извержения вулкана Канлаон. Ученые говорили о возможном «взрывном извержении».