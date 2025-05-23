Российский самолет Ту-204−300 совершил первый полет

На борту первого официального рейса в аэропорт Восточный находилась делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым. В сообщении пресс-службы также отмечается, что 14 мая взлетно-посадочная полоса аэропорта была официально введена в эксплуатацию. Теперь доставка космических аппаратов на космодром будет осуществляться авиатранспортом напрямую, что позволит существенно сократить время транспортировки и повысить эффективность проведения пусковых кампаний.