В центре Петербурга садился вертолет санавиации

Вертолет, предоставленный центром «Хели Драйв», станет одним из экспонатов выставки современного транспорта, которая 23 мая открывается на Манежной площади и Кленовой улице.
Напомним, выставка продлится два дня, она проходит в рамках фестиваля «ТранспортФест». На субботу в его программе поставлен парад ретротехники.
«ТранспортФест» проходит в Петербурге каждый год. В основном он посвящен именно общественному транспорту. Некоторые из моделей, представленных на выставке, потом берут в пробную эксплуатацию городские перевозчики с перспективой более массовой закупки.