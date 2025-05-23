Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Петербурга садился вертолет санавиации

Перед Михайловским замком утром 23 мая садился вертолет санитарной авиации. У этого есть неопасная причина.

Источник: Фонтанка.ру

Вертолет, предоставленный центром «Хели Драйв», станет одним из экспонатов выставки современного транспорта, которая 23 мая открывается на Манежной площади и Кленовой улице.

Напомним, выставка продлится два дня, она проходит в рамках фестиваля «ТранспортФест». На субботу в его программе поставлен парад ретротехники.

«ТранспортФест» проходит в Петербурге каждый год. В основном он посвящен именно общественному транспорту. Некоторые из моделей, представленных на выставке, потом берут в пробную эксплуатацию городские перевозчики с перспективой более массовой закупки.