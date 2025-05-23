Сергей Собянин рассказал о развитии малоинвазивной хирургии в Москве

В Москве на базе городских больниц создана сеть специализированных подразделений для проведения малоинвазивных вмешательств, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, такие стационары кратковременного пребывания работают уже в 29 учреждениях.
Собянин пояснил, что малоинвазивные вмешательства не требуют долгой реабилитации, и от поступления до выписки пациента проходит всего несколько часов.
По словам мэра Москвы, в прошлом году в стационарах кратковременного пребывания было проведено более 170 тысяч операций по восьми профилям, в том числе в области офтальмологии, оториноларингологии, ортопедии и травматологии.
Два года назад московские врачи начали проводить в таких подразделениях сердечно-сосудистые операциии диагностические исследования. В частности идет речь о лечении аритмии и малоинвазивных исследованиях сосудов сердца.
Операции в стационарах кратковременного пребывания проводятся по полису ОМС, а направление туда можно получить в поликлинике по месту жительства.
Как подчеркнул Собянин, за пять лет объем медицинской помощи в стационарах кратковременного пребывания вырос в 2,5 раза.
Ранее Собянин назвал одной из важнейших задач стратегии развития Москвы повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).