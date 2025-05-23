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Сергей Собянин рассказал о развитии малоинвазивной хирургии в Москве

Мэр Москвы рассказал о новом формате медицинской помощи в столице.

Источник: Аргументы и факты

В Москве на базе городских больниц создана сеть специализированных подразделений для проведения малоинвазивных вмешательств, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, такие стационары кратковременного пребывания работают уже в 29 учреждениях.

Собянин пояснил, что малоинвазивные вмешательства не требуют долгой реабилитации, и от поступления до выписки пациента проходит всего несколько часов.

По словам мэра Москвы, в прошлом году в стационарах кратковременного пребывания было проведено более 170 тысяч операций по восьми профилям, в том числе в области офтальмологии, оториноларингологии, ортопедии и травматологии.

Два года назад московские врачи начали проводить в таких подразделениях сердечно-сосудистые операциии диагностические исследования. В частности идет речь о лечении аритмии и малоинвазивных исследованиях сосудов сердца.

Операции в стационарах кратковременного пребывания проводятся по полису ОМС, а направление туда можно получить в поликлинике по месту жительства.

Как подчеркнул Собянин, за пять лет объем медицинской помощи в стационарах кратковременного пребывания вырос в 2,5 раза.

Ранее Собянин назвал одной из важнейших задач стратегии развития Москвы повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).