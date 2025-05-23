Глава Роскосмоса прибыл в аэропорт космодрома Восточный первым официальным рейсом лайнера Ту-204−300

Теперь, отмечают в госкорпорации, космические аппараты можно будет доставлять авиатранспортом напрямую на космодром, что сократит время транспортировки. Это стало возможным еще и потому, что 14 мая 2025 официально ввели в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу аэропорта.