Глава Роскосмоса прибыл в аэропорт космодрома Восточный первым официальным рейсом лайнера Ту-204−300

23 мая самолет Роскосмоса Ту-204−300 выполнил первый официальный рейс в аэропорт космодрома Восточный. На борту кроме делегации Роскосмоса находился и его генеральный директор Дмитрий Баканов. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.
По установившейся традиции прибывший лайнер встретили водяным салютом. Такой салют в виде арки устраивается для авиакомпании, совершающей первый рейс в новый аэропорт.
Теперь, отмечают в госкорпорации, космические аппараты можно будет доставлять авиатранспортом напрямую на космодром, что сократит время транспортировки. Это стало возможным еще и потому, что 14 мая 2025 официально ввели в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу аэропорта.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что у России есть ответ на американскую разработку Starlink Илона Маска. По мнению руководителя госкорпорации, таковым станет проект «Рассвет», реализуемый в рамках космического нацпроекта компанией «Бюро 1440».