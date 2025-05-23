В центре Волгограда перекроют дороги из-за Всероссийского полумарафона

В связи с подготовкой и проведением соревнований с 21.00 23 мая по 14.00 24 мая будет введено ограничение движения, остановки и стоянки транспорта на всей Нулевой продольной магистрали (от ул. Калинина до ул. М. Крылова) и прилегающих улицах Землянского, 7-й Гвардейской, Комсомольской, Краснознаменской и Калинина.