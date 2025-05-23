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В центре Волгограда перекроют дороги из-за Всероссийского полумарафона

В городе в 9-й раз пройдет спортивное мероприятие. По предварительным данным, в забеге примут участие более 1000 человек.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Как сообщает администрация Волгограда, мероприятие пройдет на нижней террасе Центральной набережной. Организатором соревнований выступает Волгоградский марафон. Старт запланирован на 9.00 утра. Участники пробегут дистанции от 1 км до 21 км.

В связи с подготовкой и проведением соревнований с 21.00 23 мая по 14.00 24 мая будет введено ограничение движения, остановки и стоянки транспорта на всей Нулевой продольной магистрали (от ул. Калинина до ул. М. Крылова) и прилегающих улицах Землянского, 7-й Гвардейской, Комсомольской, Краснознаменской и Калинина.

Время проведения мероприятия повлияет на работу городских маршрутов: автобусы № 35 в центр города вместо «Речпорта» будут следовать до остановки «Детский центр», а маршрут № 98 — без заезда на Набережную им. 62-й Армии.