В центре Волгограда перекроют дороги из-за Всероссийского полумарафона

Как сообщает администрация Волгограда, мероприятие пройдет на нижней террасе Центральной набережной. Организатором соревнований выступает Волгоградский марафон. Старт запланирован на 9.00 утра. Участники пробегут дистанции от 1 км до 21 км.
В связи с подготовкой и проведением соревнований с 21.00 23 мая по 14.00 24 мая будет введено ограничение движения, остановки и стоянки транспорта на всей Нулевой продольной магистрали (от ул. Калинина до ул. М. Крылова) и прилегающих улицах Землянского, 7-й Гвардейской, Комсомольской, Краснознаменской и Калинина.
Время проведения мероприятия повлияет на работу городских маршрутов: автобусы № 35 в центр города вместо «Речпорта» будут следовать до остановки «Детский центр», а маршрут № 98 — без заезда на Набережную им. 62-й Армии.