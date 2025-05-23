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В Самаре создадут современное культурное пространство на базе детской библиотеки

В 2025 году в Самаре капитально отремонтируют Детскую библиотеку № 3.

В 2025 году в Самаре капитально отремонтируют Детскую библиотеку № 3. Это станет седьмой модельной библиотекой города, созданной в рамках нацпроекта «Семья».

В здании обновят системы отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения, установят охранную и пожарную сигнализации, создадут безбарьерную среду. Библиотека станет многофункциональным культурным центром «Тепло-Энергия-Библиотека».

Как сообщает региональный Минкульт, пространство будет трансформируемым — для мероприятий, чтения, лекций, мастер-классов и театральных показов. Посетители получат доступ к ресурсам Национальной Электронной Библиотеки, «ЛитРес» и Wi-Fi.

Всего в Самарской области уже работают 37 модельных библиотек. До конца 2025 года откроются еще пять.

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