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В Казахстане платными станут еще 29 участков дорог

Министр транспорта Марат Карабаев в ходе Правительственного часа в Сенате рассказал о планах по расширению сети платных дорог в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

С учетом завершения реконструкции и ремонта дорог, необходимо его нормативное содержание, для этого поэтапно внедряется платность в целях перехода на самоокупаемость.

заявил министр

По данным ведомства, сегодня в Казахстане функционируют 17 платных участков общей протяженностью 3,2 тыс. км. По словам Марата Карабаева, в прошлом году сборы за проезд по ним составили 48 млрд тенге.

В текущем году по мере завершения ремонтных работ планируется ввести платность еще на 29 участках протяженностью 6,2 тыс. км. Ожидается, что сумма сборов превысит 100 млрд тенге.

В перспективе рассматривается вопрос содержания всех дорог, приобретение техники и погашение процентной ставки привлеченных займовых средств за счет сбора платности.

сказал Марат Карабаев