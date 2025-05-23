Появилось видео встречи вернувшегося из Афганистана бойца с матерью спустя 40 лет

О возвращении Сергея Красноперова в Россию стало известно 22 мая. Его призвали в армию в 1983 году, и он проходил службу в Афганистане. Позже он самовольно покинул подразделение, присоединился к повстанцам, сражавшимся против СССР, принял ислам и взял имя Нурмомад.