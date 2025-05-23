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Появилось видео встречи вернувшегося из Афганистана бойца с матерью спустя 40 лет

В Сети появились кадры воссоединения «советского солдата» Сергея Красноперова, прожившего в Афганистане 40 лет, с матерью в России.

В Сети появились кадры воссоединения «советского солдата» Сергея Красноперова, прожившего в Афганистане 40 лет, с матерью в России.

На опубликованных кадрах запечатлена встреча мужчины с его пожилой матерью возле автомобиля. Событие произошло в Курганской области, где родился Красноперов. Кадры публикует RT.

О возвращении Сергея Красноперова в Россию стало известно 22 мая. Его призвали в армию в 1983 году, и он проходил службу в Афганистане. Позже он самовольно покинул подразделение, присоединился к повстанцам, сражавшимся против СССР, принял ислам и взял имя Нурмомад.

Восемь россиян, которые участвовали в обмене, 1 августа прошлого года также вернулись на родину. В аэропорту Внуково их встретили солдаты президентского полка. После остановки самолета летного отряда «Россия» Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Павел Рубцов, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Артем и Анна Дульцевы с детьми прошли по красной дорожке.