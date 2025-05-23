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В Самарской области ожидается похолодание до +4 градусов в конце мая

В самарском регионе погода остается достаточно непредсказуемой.

В самарском регионе погода остается достаточно непредсказуемой. Однако, у синоптиков есть прогноз на конец мая этого года.

По словам специалистов Приволжского УГМС, в последних числах мая температура в области будет находиться в пределах среднегодовой нормы. Она обычно держится на уровне 15,6 градусов.

Тем не менее, губернию может накрыть похолодание. Пока что ночью ожидается погода до +4 градусов на территории региона.

А вот по данным портала Gismeteo, с понедельника и до воскресенья температура воздуха днем будет держаться на уровне от +22 до +29 градусов, а ночью столбик термометра упадет до +8.

Ранее мы писали в своем материале о том, какая погода была в губернии 109 лет назад. Тогда природа тоже преподносила жителям сюрпризы, о чем писал наблюдатель из тех времен.

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