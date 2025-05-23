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Владимир Путин наградил самарского космонавта-рекордсмена Олега Кононенко

В Екатерининском зале Кремля в Москве ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» І степени.

В Екатерининском зале Кремля в Москве ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» І степени. Об этом сообщили представители «Роскосмоса».

60-летний Олег Кононенко родился в Туркменской ССР. Работал в Центральном специализированном конструкторском бюро в Самаре. Выполнял задачи в том числе по проектированию систем космических кораблей.

Первый полет произошел в 2008-м. Растянулся на 198 дней. Последний — 15 сентября 2023-го. Обратно через год. Всего за пределами Земли был 1110 дней — мировой рекорд.

«Для меня награда — не только признание личных заслуг, но и знак огромного уважения за труд и усилия тысяч людей ракетно-космической промышленности, благодаря которым Россия остается ведущей космической державой мира», — приводит слова Кононенко «Роскосмос».

Также золотые звезды Героев России вручили его коллегам Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Им же присвоили звания летчиков-космонавтов РФ.

Ранее Олег Кононенко получил медаль МЧС за содружество в спасении.

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