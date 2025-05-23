Спасенный дельфин Бублик самостоятельно плавает и пытается нырять.
Как рассказали в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море», после лечения ему стало значительно легче.
Если первые дни он совершенно не двигался, то сейчас самостоятельно плавает и даже пытается нырять. Бублик сам снимается с мелководья, где отдыхает, немного плавает и возвращается. Если его покидают силы, он начинает тонуть, поэтому белобочка находится под постоянным контролем.
Что касается анализов, то воспаление до сих пор имеется. Кроме того, на коже дельфина обширные поражения. У Бублика взяли биопсийную пробу для лабораторного анализа.
Кстати, он реагирует на проплывающую кефаль и пытается хватать ее.
Мы писали, в Севастополе девушка-фридайвер «выгуливает» дельфина Бублика. Чтобы он не терял мышечный тонус и быстрее выздоровел, она «выгуливает» его в море, поддерживая тонус на плаву и стимулируя движение. Бублик большую часть времени проводит в специальных носилках из-за слабости, но под опекой волонтеров и Анны он постепенно восстанавливается.