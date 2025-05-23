Спасенный дельфин Бублик самостоятельно плавает и пытается нырять.

Мы писали, в Севастополе девушка-фридайвер «выгуливает» дельфина Бублика. Чтобы он не терял мышечный тонус и быстрее выздоровел, она «выгуливает» его в море, поддерживая тонус на плаву и стимулируя движение. Бублик большую часть времени проводит в специальных носилках из-за слабости, но под опекой волонтеров и Анны он постепенно восстанавливается.