В России запустят 11 тысяч глушилок, чтобы школьники не могли списать на экзаменах

Решение о применении глушилок принимается на региональном уровне.
На ЕГЭ используют около 11,5 тысячи глушилок, чтобы предотвратить попытки выпускников школ воспользоваться мобильными телефонами или микронаушниками для получения подсказок во время экзамена. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
«У нас всего зарегистрировано где-то 11,5 тысячи глушилок», — рассказал Круглинский ТАСС. Решение о применении глушилок принимается на региональном уровне. В некоторых субъектах РФ устройства устанавливают в каждой экзаменационной аудитории, особенно если количество пунктов проведения ЕГЭ невелико. В других регионах глушилки размещают только в отдельных помещениях, например, в санузлах, чтобы исключить возможность передачи информации в труднодоступных зонах.
Микронаушники, используемые для списывания, требуют наличия передатчика, которым обычно выступает мобильный телефон. Для выявления телефонов на входе в экзаменационные пункты применяются металлодетекторы. По словам Круглинского, при правильной настройке рамки металлодетектора телефон можно обнаружить еще до начала экзамена.
В Рособрнадзоре отмечают, что на российском рынке уже появились отечественные разработки, способные фиксировать и перехватывать сигналы от микронаушников. Однако для массового внедрения таких технологий требуется дополнительная проработка с профильными ведомствами, включая Минцифры и Роскомнадзор. Кроме того, подобные устройства нуждаются в обязательной сертификации.
В 2024 году за попытки использования мобильных телефонов с экзаменов были удалены около 200 выпускников. В Рособрнадзоре напоминают, что любые попытки списывания с помощью технических средств строго пресекаются, а нарушители несут ответственность в соответствии с установленными правилами.