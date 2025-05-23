В России запустят 11 тысяч глушилок, чтобы школьники не могли списать на экзаменах

«У нас всего зарегистрировано где-то 11,5 тысячи глушилок», — рассказал Круглинский ТАСС. Решение о применении глушилок принимается на региональном уровне. В некоторых субъектах РФ устройства устанавливают в каждой экзаменационной аудитории, особенно если количество пунктов проведения ЕГЭ невелико. В других регионах глушилки размещают только в отдельных помещениях, например, в санузлах, чтобы исключить возможность передачи информации в труднодоступных зонах.