MWM: уничтожение ПВО Patriot на Украине вызвало серьезную обеспокоенность в НАТО

Способность российских войск нейтрализовать системы Patriot вызвала серьезные опасения в НАТО. Ведь Соединенные Штаты, Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Испания, Румыния и Швеция, входящие в блок, надеются на эти системы. Переживают на этот счет и вне альянса, потому что Япония, Южная Корея и Китайская Республика зависят от Patriot или ее производных местного производства. Об этом сообщает Military Watch Magazine.