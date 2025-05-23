Способность российских войск нейтрализовать системы Patriot вызвала серьезные опасения в НАТО. Ведь Соединенные Штаты, Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Испания, Румыния и Швеция, входящие в блок, надеются на эти системы. Переживают на этот счет и вне альянса, потому что Япония, Южная Корея и Китайская Республика зависят от Patriot или ее производных местного производства. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Издание отмечает, что система «Искандер-М» уничтожила многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65 системы Patriot, кабину боевого управления и пусковые установки ракет. А удар был нанесен примерно в 100 километрах за линией фронта, в то время как российские войска в регионе добились значительных успехов.
Накануне в российском оборонном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы России с помощью «Искандера -М» ударили по позиции ЗКР Patriot в районе Орджоникидзе Днепропетровской области.