Юрист Соловьёв объяснил, кому достанется найденный на даче клад

Эксперт уточнил, что если раскопки или поиски велись без разрешения владельца земли, найденные ценности должны быть переданы ему. Кроме того, если клад содержит предметы, имеющие статус культурных ценностей, и его собственник не может быть установлен, такие находки подлежат передаче государству. В этом случае, по словам Соловьёва, как владелец участка, так и человек, нашедший клад, вправе рассчитывать на вознаграждение в размере 50% от его стоимости, которое делится между ними поровну, если не установлено иное.