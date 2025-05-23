Юрист Соловьёв объяснил, кому достанется найденный на даче клад

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT разъяснил, как следует поступать в случае находки клада на частной территории, в частности, на даче.
«Согласно закону, клад — это зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право», — заявил он.
По его словам, если клад найден на участке, он становится собственностью как владельца земли, так и лица, его обнаружившего — в равных долях, если иное не оговорено между ними соглашением.
Эксперт уточнил, что если раскопки или поиски велись без разрешения владельца земли, найденные ценности должны быть переданы ему. Кроме того, если клад содержит предметы, имеющие статус культурных ценностей, и его собственник не может быть установлен, такие находки подлежат передаче государству. В этом случае, по словам Соловьёва, как владелец участка, так и человек, нашедший клад, вправе рассчитывать на вознаграждение в размере 50% от его стоимости, которое делится между ними поровну, если не установлено иное.
Он также подчеркнул, что подобные правила не распространяются на тех, для кого поиск кладов является частью профессиональных или служебных обязанностей. Отдельно юрист предупредил жителей приграничных и соседствующих с зоной СВО регионов: при обнаружении спрятанных предметов следует проявлять особую осторожность и проверять находки на предмет возможного минирования.
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