Жителей Хабаровского края вынуждают платить наличкой или переводом в автобусах

В 2024 году в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю поступил 81 сигнал о нарушениях при перевозке пассажиров автобусами, а за текущий период 2025 года уже 45 обращений. Большинство жалоб (около 70%) связаны с отказом водителей и кондукторов принимать безналичную оплату — пассажиров вынуждают платить наличными или переводить деньги на телефон, хотя закон обязывает перевозчиков предоставлять выбор способа оплаты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.