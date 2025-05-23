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Жителей Хабаровского края вынуждают платить наличкой или переводом в автобусах

Роспотребнадзор выявил массовые нарушения при оплате проезда.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю поступил 81 сигнал о нарушениях при перевозке пассажиров автобусами, а за текущий период 2025 года уже 45 обращений. Большинство жалоб (около 70%) связаны с отказом водителей и кондукторов принимать безналичную оплату — пассажиров вынуждают платить наличными или переводить деньги на телефон, хотя закон обязывает перевозчиков предоставлять выбор способа оплаты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно закону о защите прав потребителей, отсутствие или неисправность терминала не освобождает перевозчика от обязанности принимать карты. Принуждение к оплате только наличными является нарушением.

Все обращения были рассмотрены: в 22 случаях подтвердились нарушения. Перевозчикам вынесли 19 предостережений и направили три информационных уведомления с разъяснением требований закона.

Вопрос обсудили на совещании с участием Роспотребнадзора, налоговой инспекции и уполномоченного по защите прав предпринимателей. Власти призвали перевозчиков соблюдать закон и обеспечить пассажирам возможность безналичной оплаты.