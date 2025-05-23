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Разыскиваемого 11 лет главу наркокартеля экстрадируют из Азербайджана в РФ

Тагаймурод Эмомов обвиняется в поставках на территорию России сотен килограммов героина.

Правоохранители задержали на территории Азербайджана гражданина Таджикистана Тагаймурода Эмомова, который занимался поставкой героина в Россию, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Эмомов Тагаймурод находился в розыске более 11 лет по обвинению в обороте наркотических веществ в особо крупном размере», — говорится в материале.

Уточняется, что сейчас мужчина ожидает экстрадицию в РФ.

По версии следствия, Эмомов через курьеров ввозил в Россию сотни килограммов наркотиков. Несколько человек, виновных по данному делу, дали показания в отношении Эмомова как организатора преступных схем.

Ранее в РФ пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками.