Рособрнадзор: На ЕГЭ используют 11,5 тыс. глушилок, чтобы дети не могли списать

В российских школах во время проведения Единого государственного экзамена задействовано около 11,5 тысяч устройств для подавления сотовой связи. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский в беседе с ТАСС.
Чиновник пояснил, что региональные власти самостоятельно принимают решение об использовании подобного оборудования. Некоторые субъекты РФ применяют глушилки в каждой аудитории, где проходит экзамен, другие ограничиваются выборочным использованием.
Круглинский отметил, что приобретение и эксплуатация устройств подавления связи требуют значительных финансовых затрат. Техника блокирует сигналы мобильных телефонов и беспроводных гаджетов, предотвращая попытки списывания.
Ранее KP.RU сообщил, что в период подготовки к ЕГЭ в 2025 году активизировались мошенники. Они предлагают выкупить «правильные ответы» за небольшую сумму. Конечно, после первого перевода средств жертва остается и без денег, и без правильных ответов, а контакты покупателя просто блокируются.