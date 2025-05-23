Рособрнадзор: На ЕГЭ используют 11,5 тыс. глушилок, чтобы дети не могли списать

Ранее KP.RU сообщил, что в период подготовки к ЕГЭ в 2025 году активизировались мошенники. Они предлагают выкупить «правильные ответы» за небольшую сумму. Конечно, после первого перевода средств жертва остается и без денег, и без правильных ответов, а контакты покупателя просто блокируются.