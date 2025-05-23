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Рособрнадзор: На ЕГЭ используют 11,5 тыс. глушилок, чтобы дети не могли списать

Чтобы выпускники школ не могли воспользоваться телефонами или микронаушниками для списывания на ЕГЭ, в РФ используют 11,5 тыс. глушилок.

Источник: Комсомольская правда

В российских школах во время проведения Единого государственного экзамена задействовано около 11,5 тысяч устройств для подавления сотовой связи. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский в беседе с ТАСС.

Чиновник пояснил, что региональные власти самостоятельно принимают решение об использовании подобного оборудования. Некоторые субъекты РФ применяют глушилки в каждой аудитории, где проходит экзамен, другие ограничиваются выборочным использованием.

Круглинский отметил, что приобретение и эксплуатация устройств подавления связи требуют значительных финансовых затрат. Техника блокирует сигналы мобильных телефонов и беспроводных гаджетов, предотвращая попытки списывания.

Ранее KP.RU сообщил, что в период подготовки к ЕГЭ в 2025 году активизировались мошенники. Они предлагают выкупить «правильные ответы» за небольшую сумму. Конечно, после первого перевода средств жертва остается и без денег, и без правильных ответов, а контакты покупателя просто блокируются.