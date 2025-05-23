Глава Росводресурсов рассказал, почему мелеет Каспийское море

Обмеление Каспийского моря — следствие изменения климата.
Обмеление Каспийского моря связано с изменением климата, а не с регулированием стока воды на Волге, для решения этой экологической проблемы необходимы совместные действия всех прикаспийских государств. Об этом сообщил глава Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов в кулуарах Невского международного экологического конгресса.
«Понятно, что самое простое в теме обмеления Каспийского моря — это свалить все на Волгу и регулирование водохранилищ. Но это не совсем так, или даже совсем не так. Там много факторов, в том числе осадки, климатические изменения, изменения температуры и, как следствие, увеличение испарений с самой поверхности моря», — передает РИА Новости слова Кириллова.
Глава Росводресурсов подчеркнул, что устойчивое регулирование стоков должно поддерживаться не только на Волге, поскольку в Каспийское море впадает около 30 рек, протекающих в пяти странах. По словам Кириллова, меры по адаптации к обмелению Каспия должны быть комплексными: они затрагивают вопросы использования прибрежных территорий, борьбы с опустыниванием и внедрения устойчивых практик управления водными ресурсами.
Ранее Министерство сельского хозяйства установило запрет на вылов воблы в реке Волге и ее притоках на территории Астраханской области, а также в водоемах, расположенных в пределах Республики Калмыкия, пишет RT. Ограничение будет действовать до конца 2025 года. При этом в документе подчеркивается, что введенный запрет не распространяется на разрешенный прилов воблы, осуществляемый в соответствии с установленными нормами промышленного рыболовства.