Россиянам объяснили, как отличить спелую черешню

Доцент, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Университета Росбиотех Дмитрий Куликов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что у спелых ягод черешни равномерная окраска, а главным индикатором свежести ягоды является плодоножка.
При выборе черешни собеседник издания призвал россиян обращать внимание на окраску ягоды. Он уточнил, что у спелых ягод окраска будет равномерная, без механических повреждений и признаков гниения.
Главным же индикатором свежести, по словам Куликова, является плодоножка. Эксперт подчеркнул, что у недавно собранных ягод она сохраняет зеленый цвет и упругую структуру.
Специалист предупредил, что наличие чрезмерной глянцевости ягод может говорить о недобросовестной обработке. Он добавил, что наиболее экологически чистой в России считается черешня из Краснодарского края и Крыма, поскольку в этих регионах оптимальные климатические условия для выращивания соответствующей культуры.
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