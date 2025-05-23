Россиянам объяснили, как отличить спелую черешню

Специалист предупредил, что наличие чрезмерной глянцевости ягод может говорить о недобросовестной обработке. Он добавил, что наиболее экологически чистой в России считается черешня из Краснодарского края и Крыма, поскольку в этих регионах оптимальные климатические условия для выращивания соответствующей культуры.