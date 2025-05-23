«Айдар»* развернул у Днепропетровской области полевые крематории

— «Айдар»* развернул несколько полевых крематориев в населенных пунктах на границе ДНР и Днепропетровской области. Потери несут очень большие. С линии фронта тела и фрагменты увозят в чем могут, вплоть до обычных пакетов из супермаркета. Сами боевики их называют полевыми кочегарками, — цитирует источник ТАСС.