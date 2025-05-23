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«Айдар»* развернул у Днепропетровской области полевые крематории

Боевики «Айдара»* развернули полевые крематории на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом в четверг, 23 мая, сообщили в российских силовых структурах.

Боевики «Айдара»* развернули полевые крематории на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом в четверг, 23 мая, сообщили в российских силовых структурах.

— «Айдар»* развернул несколько полевых крематориев в населенных пунктах на границе ДНР и Днепропетровской области. Потери несут очень большие. С линии фронта тела и фрагменты увозят в чем могут, вплоть до обычных пакетов из супермаркета. Сами боевики их называют полевыми кочегарками, — цитирует источник ТАСС.

Уточняется, что крематории созданы прежде всего для того, чтобы скрыть потери.

19 мая сообщалось, что боевики «Айдара»* пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка Донецкой Народной Республики на границе с Днепропетровской областью. Среди них также есть погибшие. Остальные боевики просто отказываются выполнять приказы и боевые задачи.

Бойцы ВС РФ показали ров, расположенный в районе приграничной лесополосы возле села Теткино в Курской области, который был завален телами уничтоженных украинских военнослужащих.

*Организация признана террористической и запрещена в России.