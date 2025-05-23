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В Омске появятся специальные бесшумные трамвайные пути на улице Челюскинцев

Это лишь одна из улиц, на которой власти Омска планируют провести обновление путей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается капитальный ремонт трамвайных путей по улице Челюскинцев. В этом году работы выполняются на участке протяженностью 790 метров — от ледового дворца имени Фетисова до кольца по улице 11-я Ремесленная. Напомним, что в 2024 году замена рельсов и шпал уже проводилась на этом же участке, но в обратном направлении.

«Данные работы мы организуем ежегодно за счет собственных сил и средств. Определяем участок пути с наибольшим износом, где и проводим комплексное обновление. Чтобы не ограничивать трамвайное движение по действующим маршрутам, работаем в ночное время, с 20:30 до 5:30», — рассказала начальник производства филиала «Служба пути» МП г. Омска «Электрический транспорт» Лариса Казакова.

Капитальный ремонт трамвайных путей — это сложный, трудоемкий и ответственный процесс, — отмечают специалисты. Для обеспечения безопасного движения трамваев рабочие сначала очищают участок от старых материалов, затем полностью заменяют рельсы, шпалы и все скрепления. После этого проводится балластировка щебнем. За одну ночную смену бригада из восьми человек успевает обновить около 50 метров пути.

Помимо улицы Челюскинцев, в планах предприятия — капремонт трамвайных путей длиной 450 метров на кольце в районе улицы 3-й Разъезд, а также на пересечениях улиц Заозёрная — Менделеева и Герцена — Октябрьская. В текущем сезоне также запланирована замена шести стрелочных переводов. Все плановые ремонты будут завершены осенью.

Фото: Сергей Сапоцкий.

Капитальный ремонт путей направлен на повышение безопасности движения трамваев и создание более комфортных условий для омичей. Благодаря обновлению инфраструктуры увеличивается плавность хода вагонов и снижается уровень шума.

Ранее мы писали, что в Омске перекроют для проезда часть улиц.