В Омске появятся специальные бесшумные трамвайные пути на улице Челюскинцев

В Омске продолжается капитальный ремонт трамвайных путей по улице Челюскинцев. В этом году работы выполняются на участке протяженностью 790 метров — от ледового дворца имени Фетисова до кольца по улице 11-я Ремесленная. Напомним, что в 2024 году замена рельсов и шпал уже проводилась на этом же участке, но в обратном направлении.