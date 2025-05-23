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На трассе М-4 в Ростовской области организовали пит-стоп для уставших водителей

50 водителей смогли отдохнуть на специальном пит-стопе безопасности в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в течение нескольких часов работала тематическая станция «Устал — Отдохни!». Пит-стоп безопасности посетили более 50 водителей из разных регионов страны, сообщают в управлении Госавтоинспекции.

На площадке побывали водители из Волгограда, Воронежской, Московской, Саратовской и Ульяновской областей. Они измерили давление и узнали о первых признаках утомленности за рулем, а также о способах устранения подобных состояний.

После полноценного отдыха участники акции и их пассажиры поучаствовали в опросе для улучшения качества дорожного движения, а перед отъездом им вручили тематические подарки и напомнили о реконструкции участка трассы М-4 «Дон» на территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов.

Такие же профилактическое пит-стопы в рамках акции «Безопасная дорога на Юг» будут работать в Ростовской области весь курортный период.

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