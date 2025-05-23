На трассе М-4 в Ростовской области организовали пит-стоп для уставших водителей

После полноценного отдыха участники акции и их пассажиры поучаствовали в опросе для улучшения качества дорожного движения, а перед отъездом им вручили тематические подарки и напомнили о реконструкции участка трассы М-4 «Дон» на территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов.