На трассе М-4 в Ростовской области организовали пит-стоп для уставших водителей

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в течение нескольких часов работала тематическая станция «Устал — Отдохни!». Пит-стоп безопасности посетили более 50 водителей из разных регионов страны, сообщают в управлении Госавтоинспекции.
На площадке побывали водители из Волгограда, Воронежской, Московской, Саратовской и Ульяновской областей. Они измерили давление и узнали о первых признаках утомленности за рулем, а также о способах устранения подобных состояний.
После полноценного отдыха участники акции и их пассажиры поучаствовали в опросе для улучшения качества дорожного движения, а перед отъездом им вручили тематические подарки и напомнили о реконструкции участка трассы М-4 «Дон» на территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов.
Такие же профилактическое пит-стопы в рамках акции «Безопасная дорога на Юг» будут работать в Ростовской области весь курортный период.
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