Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть улицы Ленинградской перекроют до августа в Воронеже

Ограничения придется ввести из-за ремонта трубопровода. Движение перекрыли уже сегодня утром, 23 мая. Для воронежцев будет недоступен участок от улицы Героев Стратосферы до Циолковского. Поэтому автомобилистам придется искать пути объезда большую часть лета — движение на отрезке запустят лишь около полуночи 5 августа.

Источник: РИА "Новости"

Ранее воронежские власти сообщили, что в конце мая откроется движение по одной стороне новой эстакады на Остужевской развязке. В данный момент работы там ведутся с опережением сроков, на днях на эстакаде обустроили асфальтовое покрытие. Полностью сдать развязку обещают к концу года.