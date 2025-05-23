Ранее воронежские власти сообщили, что в конце мая откроется движение по одной стороне новой эстакады на Остужевской развязке. В данный момент работы там ведутся с опережением сроков, на днях на эстакаде обустроили асфальтовое покрытие. Полностью сдать развязку обещают к концу года.
Часть улицы Ленинградской перекроют до августа в Воронеже
Ограничения придется ввести из-за ремонта трубопровода. Движение перекрыли уже сегодня утром, 23 мая. Для воронежцев будет недоступен участок от улицы Героев Стратосферы до Циолковского. Поэтому автомобилистам придется искать пути объезда большую часть лета — движение на отрезке запустят лишь около полуночи 5 августа.