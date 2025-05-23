Часть улицы Ленинградской перекроют до августа в Воронеже

Ранее воронежские власти сообщили, что в конце мая откроется движение по одной стороне новой эстакады на Остужевской развязке. В данный момент работы там ведутся с опережением сроков, на днях на эстакаде обустроили асфальтовое покрытие. Полностью сдать развязку обещают к концу года.