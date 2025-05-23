В Миякинском районе Башкирии построят базу отдыха

Результатом реализации проекта станет еще одно место притяжения туристов в регион. База будет включать в себя гостевые дома, хостел, кафе и банный комплекс, пункты проката зимнего инвентаря и водного транспорта. Также инвестор намерен оборудовать тюбинговую трассу и пляж с пирсом. Планируется, что база отдыха примет туристов уже в 2027 году.