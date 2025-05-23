В Екатеринбурге из-за соревнований перекроют несколько улиц

В Екатеринбурге 29 июня 2025 года проведут соревнования по триатлону, из-за чего в уральской столице перекроют несколько улиц. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
Участники соревнования стартуют от стадиона «Динамо» по улице Еремина. Плавательная часть состязаний пройдет в акватории Городского пруда, велогонка — на центральных улицах Екатеринбурга, а также на Новомосковском тракте.
С 7 до 14 часов в городе перекроют часть улиц:
— Улицу Дзержинского, от стадиона «Динамо» до перекрестка с улицей Царской;
— Царскую, от Дзержинского до Первомайской;
— Толмачева, от Первомайской до Ленина;
— Ленина, от Карла Либкнехта до Вайнера;
— Четную сторону Ленина, от Вайнера до четной стороны Татищева;
— Четную сторону Татищева, от Ленина до Пирогова;
— Пирогова, от Татищева до Крауля;
— Крауля, от Пирогова до Мельникова;
— Мельникова, от Крауля до Репина;
— Репина, от Мельникова до четной стороны Металлургов;
— Четную сторону Металлургов и Новомосковского тракта до Объездной дороги.
До 14 часов парковка на площади 1905 года будет закрыта, как и в карманах перечисленных улиц.