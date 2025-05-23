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В Екатеринбурге из-за соревнований перекроют несколько улиц

В конце июня в Екатеринбурге проведут соревнования по триатлону.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 29 июня 2025 года проведут соревнования по триатлону, из-за чего в уральской столице перекроют несколько улиц. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Участники соревнования стартуют от стадиона «Динамо» по улице Еремина. Плавательная часть состязаний пройдет в акватории Городского пруда, велогонка — на центральных улицах Екатеринбурга, а также на Новомосковском тракте.

С 7 до 14 часов в городе перекроют часть улиц:

— Улицу Дзержинского, от стадиона «Динамо» до перекрестка с улицей Царской;

— Царскую, от Дзержинского до Первомайской;

— Толмачева, от Первомайской до Ленина;

— Ленина, от Карла Либкнехта до Вайнера;

— Четную сторону Ленина, от Вайнера до четной стороны Татищева;

— Четную сторону Татищева, от Ленина до Пирогова;

— Пирогова, от Татищева до Крауля;

— Крауля, от Пирогова до Мельникова;

— Мельникова, от Крауля до Репина;

— Репина, от Мельникова до четной стороны Металлургов;

— Четную сторону Металлургов и Новомосковского тракта до Объездной дороги.

До 14 часов парковка на площади 1905 года будет закрыта, как и в карманах перечисленных улиц.