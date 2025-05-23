Минсельхозпрод Беларуси изменил цены на мясо и молочную продукцию на экспорт. Это следует из постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 40 от 21 мая 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Согласно документу, предельные минимальные цены на товары, которые реализуются по внешним договорам, были скорректированы на мясо свежее или охлажденное, замороженное (как от молодняка, так и взрослого скота, а также молочные продукты (молоко, сливки, продукция в гранулах).
Тем временем Белстат сказал, сколько картофеля один белорус съедает за год.
Кстати, синоптики сказали белорусам о сильных дождях с грозами и ветре до 20 м/с 23 мая.
Вместе с тем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.