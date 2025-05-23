Минсельхозпрод Беларуси изменил цены на мясо и молочную продукцию на экспорт

Согласно документу, предельные минимальные цены на товары, которые реализуются по внешним договорам, были скорректированы на мясо свежее или охлажденное, замороженное (как от молодняка, так и взрослого скота, а также молочные продукты (молоко, сливки, продукция в гранулах).