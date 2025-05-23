«Старушки у подъездов»: Соседов обрушился с критикой на Гузееву и Сябитову

— Само шоу дешевое. И Лариса, и Роза играют в предложенных обстоятельствах, по предписанным правилам. Они должны так себя вести: разбитно, как простые бабушки на лавочке. Именно такими были старушки у подъездов в советское время. Я это хорошо помню, — заявил критик в разговоре с Красовским.