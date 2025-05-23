«Старушки у подъездов»: Соседов обрушился с критикой на Гузееву и Сябитову

Критик Сергей Соседов регулярно высказывает мнение о своих коллегах, нередко в резкой манере: в этот раз он обрушился с критикой на шоу «Давай поженимся!» и ведущих Ларису Гузееву и Розу Сябитову. Своими мыслями он поделился в интервью Антону Красовскому.
Соседов подверг критике популярное шоу, назвав его безвкусным и сравнив с разговорами пожилых женщин во дворе. Он считает недопустимым открыто обсуждать личные проблемы и распространять сплетни на всю страну.
— Само шоу дешевое. И Лариса, и Роза играют в предложенных обстоятельствах, по предписанным правилам. Они должны так себя вести: разбитно, как простые бабушки на лавочке. Именно такими были старушки у подъездов в советское время. Я это хорошо помню, — заявил критик в разговоре с Красовским.
До этого Соседов заявил, что из принципа не слушает новые песни Аллы Пугачевой.
Также критик заявил, что после скандального концерта в Красноярске карьера певицы Глюкозы должна быть закончена. Более того, Соседов раскритиковал и постановочную ссору Лолиты и Филиппа Киркорова.