ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на 9 мая

Житель Калининграда был задержан органами ФСБ при попытке устроить теракт во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечают силовики, террорист собирался подорвать колонну военных. За это ему грозит 20 лет лишения свободы.