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ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на 9 мая

Житель Калининграда был задержан органами ФСБ при попытке устроить теракт во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечают силовики, террорист собирался подорвать колонну военных. За это ему грозит 20 лет лишения свободы.

Срочная новость Житель Калининграда был задержан органами ФСБ при попытке устроить теракт во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечают силовики, террорист собирался подорвать колонну военных. За это ему грозит 20 лет лишения свободы.