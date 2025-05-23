В Москву пришло метеорологическое лето

Критерием для объявления лета стал среднесуточный показатель, достигший +15,5°C, при этом прогнозы подтверждают сохранение тепла в течение следующих пяти-шести дней. Леус отметил, что утром 22 мая столбики термометров опускались до +6,2°C, однако к вечеру воздух прогрелся выше +23°C, что обеспечило необходимый уровень.