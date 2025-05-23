В Москву пришло метеорологическое лето

В Москве официально стартовало метеорологическое лето, опередив климатическую норму на четверо суток. Об этом заявил эксперт центра «Фобос» Михаил Леус, ссылаясь на данные температурных наблюдений.
Критерием для объявления лета стал среднесуточный показатель, достигший +15,5°C, при этом прогнозы подтверждают сохранение тепла в течение следующих пяти-шести дней. Леус отметил, что утром 22 мая столбики термометров опускались до +6,2°C, однако к вечеру воздух прогрелся выше +23°C, что обеспечило необходимый уровень.
«Таким образом, среднесуточная температура воздуха составила плюс 15,5 градуса, а именно уверенное превышение отметки в плюс 15 градусов, а прогнозы на ближайшие 5−6 дней подтверждают это, и говорит о начале метеорологического лета», — пояснил синоптик в своём Telegram-канале.
Согласно его данным, в 2025 году летний сезон в столице начался на четыре дня раньше среднемноголетних сроков, что подчёркивает тенденцию к смещению климатических циклов.
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