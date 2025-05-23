Нотариус Корнилова рассказала, как выбрать участок и не потерять деньги

Особое внимание нотариус советует уделить юридической стороне сделки. Если продавец не оформил право собственности должным образом, существует риск потерять как деньги, так и само имущество. Она подчеркнула, что часто встречаются ситуации, когда земля принадлежит продавцу, а здание на ней — нет, или оно вовсе не зарегистрировано. Если участок не прошёл процедуру межевания и его границы не внесены в ЕГРН, от сделки также лучше отказаться.