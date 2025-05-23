Нотариус Корнилова рассказала, как выбрать участок и не потерять деньги

При выборе земельного участка необходимо учитывать множество факторов — от географического положения и наличия инженерных сетей до состояния почвы и юридической «чистоты» объекта. Об этом в беседе с RT рассказала нотариус Мария Корнилова.
Она пояснила, что в первую очередь будущему владельцу следует определить назначение приобретаемой земли. Если участок нужен для постоянного проживания, следует обратить внимание на земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — на них разрешено возводить капитальные постройки, в которых можно официально зарегистрироваться. Для ведения огородничества подойдут земли, входящие в состав садовых некоммерческих товариществ (СНТ), а для разведения животных — участки, предназначенные для личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
Корнилова отметила, что необходимо обязательно проверить, не проходит ли через участок какая-либо инфраструктура. Согласно её словам, строительство запрещено в зонах, где находятся магистральные трубопроводы, водопроводы, линии электропередачи или канализационные сети. Кроме того, следует удостовериться, не признан ли дом на участке архитектурным памятником, так как даже обветшавшее строение может оказаться под охраной, и его нельзя будет снести или перестроить.
Особое внимание нотариус советует уделить юридической стороне сделки. Если продавец не оформил право собственности должным образом, существует риск потерять как деньги, так и само имущество. Она подчеркнула, что часто встречаются ситуации, когда земля принадлежит продавцу, а здание на ней — нет, или оно вовсе не зарегистрировано. Если участок не прошёл процедуру межевания и его границы не внесены в ЕГРН, от сделки также лучше отказаться.
Корнилова добавила, что из Единого государственного реестра недвижимости можно получить массу ценной информации о земельном участке. При удостоверении сделки нотариус сам делает запрос выписки, где содержатся сведения о назначении земли, наличии обременений, паспортные данные собственника, правоустанавливающие документы и другие важные детали. В случае необходимости нотариус может затребовать также доверенности и промежуточные документы, чтобы проследить историю перехода прав.
«Это поможет узнать, находится ли продавец в браке, а если сделка осуществляется по доверенности, жив ли доверитель. Кроме того, будет уточняться вопрос, не является ли продавец банкротом. Уточняться будут и другие подобные аспекты, которые позднее могли бы стать основанием для признания сделки недействительной», — резюмировала она.
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