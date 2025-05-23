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Каспийское море стремительно становится мельче: в Росводресурсах объяснили, что происходит

Глава Росводресурсов Кириллов заявил, что Каспийское море мелеет из-за климата.

Источник: Комсомольская правда

Каспийское море начало мелеть по причине изменений климата. Решить данную проблему можно только при усилиях всех пяти стран, граничащих с водоемом. Об этом заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Тему мельчания Каспийского моря руководитель ведомства затронул во время Невского международного экологического конгресса. Там он подчеркнул, что явление никак не связано с регулированием стока воды на Волге. Все происходит по причине климатических изменений.

«Понятно, что самое простое в теме обмеления Каспийского моря — это свалить все на Волгу и регулирование водохранилищ. Но это не совсем так, или даже совсем не так. Там много факторов, в том числе осадки, климатические изменения, изменения температуры и, как следствие, увеличение испарений с самой поверхности моря», — объяснил Кириллов.

Он также отметил, что решить проблему мельчания Каспийского моря более чем возможно. Однако понадобятся усилия всех пяти стран, граничащих с водоемом. А именно РФ, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана. Они должны принять многогранные меры. В том числе, касающиеся прибрежных территорий, вопросов опустынивания и управления водными ресурсами.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с тревожным заявлением касательно Балтийского моря. Он заявил, что водоем может стать местом постоянных конфронтацией. Мол, в будущем число инцидентов будет только увеличиваться. Правда, каких-либо конкретных аргументов в пользу данной версии политик так и не привел.