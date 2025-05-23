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МО показало кадры стрельбы подлодки «Архангельск» ракетой «Калибр»

По информации министерства, подводный крейсер выполнил стрельбу по береговой цели с расстояния более 600 км.

Источник: Аргументы и факты

Кадры выполнения атомным подводным крейсером «Архангельск» стрельбы ракетой «Калибр» по береговой цели опубликовало Минобороны РФ.

«Пуск произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 600 километров», — говорится в публикации.

Сообщается об успешности стрельбы, выполненной подлодкой в рамках плановых мероприятий по боевой подготовке.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал aif.ru о российской подлодке «Палтус», которая может стрелять «Калибрами» из-под воды.