МО показало кадры стрельбы подлодки «Архангельск» ракетой «Калибр»

Кадры выполнения атомным подводным крейсером «Архангельск» стрельбы ракетой «Калибр» по береговой цели опубликовало Минобороны РФ.
«Пуск произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 600 километров», — говорится в публикации.
Сообщается об успешности стрельбы, выполненной подлодкой в рамках плановых мероприятий по боевой подготовке.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал aif.ru о российской подлодке «Палтус», которая может стрелять «Калибрами» из-под воды.