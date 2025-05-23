Музаев: уже зачисленные в школы дети мигрантов не будут писать тест по русскому

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что дети мигрантов, зачисленные в российские школы до вступления в силу закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не будут сдавать тесты. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Музаева, данная мера в настоящее время нецелесообразна и таких поручений дано не было.
Но глава Рособрнадзора считает, что учителя должны работать над тем, чтобы у детей приезжих граждан не было проблем с изучением русского.
«Не такой высокий процент ребят, которые уже находятся в наших школах и несколько лет учатся, которые имеют проблемы с русским языком», — заключил он.
Ранее глава Рособрнадзора на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025) говорил, что МВД должны принимать меры по отношению к родителям детей мигрантов, если они не смогут пройти тестирование на знание русского языка при зачислении в школу.