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В мэрии рассказали, что может появиться на площади 1905 года вместо парковки

На площади 1905 года может появиться теннисный корт, сцена и зоны для пляжного волейбола.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Екатеринбурга предложили несколько идей использования площади 1905 года. Напомним, на протяжении длительного времени там находилась парковка, однако в последние годы это пространство начали использовать по-другому. Например, в конце 2024 года на площади организовали каток. Он проработал до 8 марта 2025 года.

В мэрии рассказали, что это пространство будет использоваться и в дальнейшем. Там планируется создать теннисный корт и организовать площадку для пляжного волейбола. Также в мэрии предполагают задействовать эту площадку для выступления артистов.

В администрации города «КП-Екатеринбург» уточнили, что парковка на площади не исчезнет навсегда, но ее регулярно будут использовать для массовых мероприятий.

— Самое большое количество ивентов пройдет в рамках проекта «Лето на площади», где территорию планируют использовать максимально эффективно, — подчеркнули в мэрии.

Нынешним летом зону планируют благоустроить, в частности поставить скамейки с навесами и посадить растения.

В администрации города уточнили, что на время, когда площадка не будет задействована под различные проекты, она вновь будет превращена в парковку.