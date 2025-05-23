В мэрии рассказали, что может появиться на площади 1905 года вместо парковки

В мэрии Екатеринбурга предложили несколько идей использования площади 1905 года. Напомним, на протяжении длительного времени там находилась парковка, однако в последние годы это пространство начали использовать по-другому. Например, в конце 2024 года на площади организовали каток. Он проработал до 8 марта 2025 года.