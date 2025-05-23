Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с проверкой банковской карты

Мошенники придумали новую схему обмана: теперь они убеждают своих жертв передать им банковскую карту якобы для ее проверки, представляясь сотрудниками банков или госорганов. Об этом сообщил банк ВТБ.
— В результате жертвы теряют не только собственные средства, но и становятся невольными посредниками (дропами) в выводе денег других пострадавших, — уточнили представители банка.
Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин подчеркнул, что при компрометации банковской карты нужно немедленно заблокировать ее, передает РИА Новости.
До этого пенсионер из Туапсе поверил мошенникам, из-за чего лишился всех своих сбережений. Аферисты позвонили пожилому мужчине и сообщили, что ему срочно необходимо снять все деньги, которые он накопил. Пострадавший откладывал средства всю свою жизнь.
Мошенники вынудили 74-летнюю пенсионерку из Москвы продать свою квартиру, а вырученные деньги отдать их курьеру, чтобы средства якобы положили на безопасный счет. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать курьера, забравшего деньги у пожилой москвички.