Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с проверкой банковской карты

До этого пенсионер из Туапсе поверил мошенникам, из-за чего лишился всех своих сбережений. Аферисты позвонили пожилому мужчине и сообщили, что ему срочно необходимо снять все деньги, которые он накопил. Пострадавший откладывал средства всю свою жизнь.