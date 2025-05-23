Россиянке грозит полгода тюрьмы за перелет в Париж из США без билета

Светлана Дали, гражданка США, эмигрировавшая из России, была признана виновной по федеральному обвинению за то, что в 2024 году пробралась на рейс из Нью-Йорка в Париж без билета. Приговор женщине предусматривает до шести месяцев лишения свободы. Однако уже пять месяцев Дали находится под стражей без залога. Об этом сообщает сайт CBS News.
Журналисты отмечают, что приговор Дали выслушала через русскоговорящего переводчика совершенно беспристрастно. Ранее она отклонила сделку о признании вины, настаивая на судебном разбирательстве, несмотря на низкую вероятность выигрыша, и пошла на необычный шаг, дав показания в свою защиту.
Во время судебного процесса женщин неоднократно прерывала судебный процесс, а на заседании 20 мая попросила лично допросить свидетелей, но судья Энн М. Доннелли отклонила эту просьбу. В итоге судья попросила Дали позволить ее адвокату говорить вместо нее самой.
Напомним, в начале декабря прошлого года россиянку, незаконно проникшую без билета на рейс из Нью-Йорка и долетевшую до Парижа, в Соединенных Штатах Америки обвинили в преднамеренном проникновении на борт самолёта. Правоохранительные органы уверены, что россиянка сознательно и преднамеренно скрытно попала на борт самолета авиакомпании Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж.
А спустя около трех недель после этого Дали снова оказалась в центре внимания правоохранительных органов. Арестованная в США за нелегальный перелет из Нью-Йорка в Париж без билета, она попыталась сбежать из-под домашнего ареста.