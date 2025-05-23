Россиянке грозит полгода тюрьмы за перелет в Париж из США без билета

Светлана Дали, гражданка США, эмигрировавшая из России, была признана виновной по федеральному обвинению за то, что в 2024 году пробралась на рейс из Нью-Йорка в Париж без билета. Приговор женщине предусматривает до шести месяцев лишения свободы. Однако уже пять месяцев Дали находится под стражей без залога. Об этом сообщает сайт CBS News.