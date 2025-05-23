Алименты ребенку, долг — родине: 790 прикамцев заключили контракт и отправились в зону боевых действий

На сегодняшний день в зоне боевых действий находятся 790 жителей Прикамья, обязанных к уплате алиментов. Все они ежемесячно оплачивают текущие платежи и погашают имеющиеся задолженности.
Так, 47-летний житель Добрянки по решению суда обязан был ежемесячно перечислять четвертую часть своего дохода на содержание сына 2016 г.р. Однако мужчина длительное время не мог устроиться на работу, из-за жизненных трудностей начал злоупотреблять алкоголем и копить долги. Судебные приставы неоднократно беседовали с должником о последствиях неуплаты алиментов, но на протяжении полугода он не проявлял инициативы для надлежащего исполнения своих родительских обязанностей. Данные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении него протокола по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. При этом наказание в виде 100 часов обязательных работ не освободило его от погашения долга по алиментам.
После привлечения к административной ответственности прикамец принял решение заключить контракт для участия в специальной военной операции, о чем незамедлительно сообщил судебному приставу. Получив положенные в данном случае выплаты, он сразу погасил весь долг по алиментам в размере более 215 тысяч рублей.
Отметим, что такие примеры есть во всех муниципальных образованиях Пермского края. Например, в настоящее время на передовой находятся 38 должников по алиментам из Кунгура. 8 из них полностью оплатили свои задолженности на общую сумму 4 млн рублей.