Алименты ребенку, долг — родине: 790 прикамцев заключили контракт и отправились в зону боевых действий

Так, 47-летний житель Добрянки по решению суда обязан был ежемесячно перечислять четвертую часть своего дохода на содержание сына 2016 г.р. Однако мужчина длительное время не мог устроиться на работу, из-за жизненных трудностей начал злоупотреблять алкоголем и копить долги. Судебные приставы неоднократно беседовали с должником о последствиях неуплаты алиментов, но на протяжении полугода он не проявлял инициативы для надлежащего исполнения своих родительских обязанностей. Данные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении него протокола по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. При этом наказание в виде 100 часов обязательных работ не освободило его от погашения долга по алиментам.