Продажу алкоголя ограничат в Городецком районе из-за «Последнего звонка»

Об этом сообщил глава округа Александр Мудров. В связи с этим он подписал официальное обращение к руководителям предприятий розничной торговли с просьбой ограничить продажу алкогольной продукции 24 мая — с 9:00 до 22:00 часов.
«Это торжественное мероприятие, которое запоминается на всю жизнь. Ответственность взрослых — помочь ребятам правильно встретить этот день», — добавил Мудров.
Ранее сообщалось, что 13 200 девятиклассников и 5 575 одиннадцатиклассников в этом году услышат «Последний звонок».