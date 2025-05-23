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Продажу алкоголя ограничат в Городецком районе из-за «Последнего звонка»

24 мая у большинства школьников в Городецком районе пройдет «Последний звонок».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил глава округа Александр Мудров. В связи с этим он подписал официальное обращение к руководителям предприятий розничной торговли с просьбой ограничить продажу алкогольной продукции 24 мая — с 9:00 до 22:00 часов.

«Это торжественное мероприятие, которое запоминается на всю жизнь. Ответственность взрослых — помочь ребятам правильно встретить этот день», — добавил Мудров.

Ранее сообщалось, что 13 200 девятиклассников и 5 575 одиннадцатиклассников в этом году услышат «Последний звонок».