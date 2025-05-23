В Саянске медвежонок перебежал дорогу и скрылся за шлагбаумом

— Проведена проверка с участием полиции, охотничьих инспекторов и специалистов по охране животного мира. Установлено, что это медвежонок, не представляющий угрозы. В последний раз его видели в районе поселка Мольта Зиминского района около 7:35 утра, — сообщил Александр Ермаков.