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В Саянске медвежонок перебежал дорогу и скрылся за шлагбаумом

Проведена проверка с участием полиции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саянске 23 мая 2025 года произошел необычный случай: камеры автомобильного регистратора запечатлели, как медведь выбежал из леса, быстро пересек дорогу и скрылся за ограждением. Видео момента быстро распространилось в соцсетях. Мэр города Александр Ермаков прокомментировал ситуацию.

— Проведена проверка с участием полиции, охотничьих инспекторов и специалистов по охране животного мира. Установлено, что это медвежонок, не представляющий угрозы. В последний раз его видели в районе поселка Мольта Зиминского района около 7:35 утра, — сообщил Александр Ермаков.

Сейчас на Харайгунском тракте дежурят специалисты, а ситуация остается на контроле у соответствующих служб.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Следком показал момент разрыва резервуара с угольной пылью в Ангарске.