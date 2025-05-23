В Татарстане завершили съёмки фильма «Шурале»

Ранее было анонсировано, что Минекаев сыграет одну из ключевых ролей. Также в фильме снялись Максим Матвеев, певец «Хаски» и другие артисты. Съемки картины проходили в Москве, Московской области и на территории Татарстана, где в качестве локаций были выбраны Свияжск и эко-парк «Дикая ферма».