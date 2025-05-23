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В Татарстане завершили съёмки фильма «Шурале»

В Татарстане завершилась работа над фильмом «Шурале». Главную роль исполнил Рузиль Минекаев, известный по сериалу «Слово пацана» и являющийся уроженцем республики.

Известно, что сюжет фильма вращается вокруг сестры Тимура, Айши, которая узнает о его пропаже незадолго до своей свадьбы. В ходе поисков девушка возвращается в родное село, где сталкивается с множеством секретов.

Ранее было анонсировано, что Минекаев сыграет одну из ключевых ролей. Также в фильме снялись Максим Матвеев, певец «Хаски» и другие артисты. Съемки картины проходили в Москве, Московской области и на территории Татарстана, где в качестве локаций были выбраны Свияжск и эко-парк «Дикая ферма».