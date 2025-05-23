Дефицит рабочих рук с Дальним Востоком надолго — эксперты

«Проблемы с кадровым потенциалом и демографическая ситуация будут только усугубляться в перспективе пяти лет. На фоне реформ и программ развития, которые были запущены, в частности в промышленности до 2030−2035 годов, кадровый вопрос будет одним из самых больших барьеров в реализации этих планов. Поэтому мы не ожидаем, что рынок труда в какой-то момент станет стабильно профицитным. Скорее наоборот. Видим, что в перспективе пяти лет нашей экономике будет не хватать, в первую очередь, высококвалифицированных рабочих и специалистов. При этом какого-то большого кадрового резерва у нас в стране не предвидится, и регионов ДФО это касается даже в большей степени», — подчеркивает директор HH.ru по Дальнему Востоку Ксения Аверина.