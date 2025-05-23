Дефицит рабочих рук с Дальним Востоком надолго — эксперты

Рынок труда Дальнего Востока в 2025 году демонстрирует признаки охлаждения. Работодатели в регионах макрорегиона начали сокращать число вакансий. Это последствия действия высокой ставки ЦБ на экономику. Однако, несмотря на текущее снижение остроты, в целом, дефицит кадров сохраняется. Это следует из данных, представленных ИА PrimaMedia аналитиками HH.ru. Эксперты пока не видят предпосылок для улучшения ситуации в ДФО ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе.
После перегрева 2024 года рынок труда Дальнего Востока начал подавать признаки охлаждения.
«Активность работодателей по сравнению с супергорячим по уровню спроса 2024 годом снижается, рынок труда стабилизируется. Объем вакансий в ДФО снизился на 16% в апреле 2025 относительно аналогичного периода прошлого года», — отмечают в HH.ru.
В Приморском крае этот показатель находится на среднем уровне по округу. Заметнее всего падение спроса на малых рынках, вроде Чукотки.
При этом Приморье, Хабаровский край и Забайкальский край остаются крупнейшими рынками труда на Дальнем Востоке по количеству вакансий.
Активность соискателей закономерно выросла во всех регионах ДФО. Число активных резюме выросло в среднем на 43%.
«Это связано напрямую со снижением активности работодателей: спрос притормаживается, соответственно, люди дольше ищут работу, дольше остаются в статусе активных соискателей», — поясняют аналитики сервиса.
Нужны рабочие руки, а не вот это всё…
На первый взгляд, дефицит кадров выравнивается: индекс соотношения спроса и предложения по макрорегиону достиг в среднем 4,8 резюме на вакансию (нижняя граница нормы, которая определяется диапазоном 4,0 — 7,9). В Приморье динамика сопоставима со среднерыночной, а на Камчатке и Чукотке — даже выше, что объясняется спецификой малых рынков труда.
Но такая ситуация не везде. Хабаровский край показателей здоровой конкуренции за кадры пока не достиг (3,9 резюме на вакансию).
Несмотря на общее охлаждение рынка, ряд профессиональных областей по-прежнему испытывает острый недостаток специалистов.
В Приморье наиболее дефицитными остаются следующие направления: медицина и фармацевтика (1,7 резюме на вакансию), розничная торговля (1,9), производство и сервисное обслуживание (2,8), строительство и недвижимость (3,2), финансы и бухгалтерия (3,2), продажи и обслуживание клиентов (3,5), добыча сырья (3,8), а также рабочие специальности (3,8).
В некоторых направлениях в крае, напротив, сформировался профицит кадров. Это касается следующих сфер: административный персонал — 9,4 резюме на вакансию; маркетинг, реклама и PR — 12,4; высший и средний менеджмент — 12,5; стратегия, инвестиции, консалтинг — 13,8; искусство, развлечения, массмедиа — 24 резюме на вакансию.
С ожиданиями по зарплатам чуть сложнее, отмечают в HH.ru.
Рыночный уровень зарплатных ожиданий на Дальнем Востоке в целом — 72 тысячи рублей. При этом в Приморье они достигли 80 тысяч рублей, сравнявшись с медианой предложений.
В Хабаровском крае и Забайкалье ожидания ниже медианы предложений, что, возможно, связано с более высокой долей вахтовых вакансий, не пользующихся массовым спросом: интерес к ним есть не более чем у 10% соискателей.
Кадровый голод сохранится на годы.
Стабилизация рынка труда на Дальнем Востоке отражает текущее состояние. В то время как долгосрочным трендом на Дальнем Востоке остается острый кадровый дефицит.
С 2018 по 2023 год численность рабочей силы в ДФО, по данным Востокгосплана, сократилась на 3,5% — это в четыре раза выше, чем в среднем по России. Проблема усугубляется тем, что число потенциальных работников не растет и не будет расти. И предпосылок для изменения картины эксперты не видят.
«Проблемы с кадровым потенциалом и демографическая ситуация будут только усугубляться в перспективе пяти лет. На фоне реформ и программ развития, которые были запущены, в частности в промышленности до 2030−2035 годов, кадровый вопрос будет одним из самых больших барьеров в реализации этих планов. Поэтому мы не ожидаем, что рынок труда в какой-то момент станет стабильно профицитным. Скорее наоборот. Видим, что в перспективе пяти лет нашей экономике будет не хватать, в первую очередь, высококвалифицированных рабочих и специалистов. При этом какого-то большого кадрового резерва у нас в стране не предвидится, и регионов ДФО это касается даже в большей степени», — подчеркивает директор HH.ru по Дальнему Востоку Ксения Аверина.