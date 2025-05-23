Приморцы настаивают на невиновности педиатра, которую будут судить за неосторожное причинение смерти пациенту

«Мы просим суд при рассмотрении поступившего 15.05.2025 уголовного дела о гибели шестилетнего ребенка на тренировке в спортивной секции принять во внимание безупречную репутацию врача, ее награды, число спасенных ею за годы работы детей, число семей, которым помогла педиатр. Мы хотим, чтобы нас услышали: наказан будет не только врач, а тысячи жителей нашего поселения. Просим предоставить нашему педиатру высококвалифицированную юридическую помощь опытного адвоката, который будет способен защитить нашего врача в суде. Мы просим максимально тщательно разобраться во всех аспектах произошедшего с ребенком, отнестись к делу с особой внимательностью и щепетильностью, поскольку от его разрешения зависит не только судьба не только педиатра, но и жителей всего Тавричанского сельского поселения», — говорится в обращении.