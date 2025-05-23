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Приморцы настаивают на невиновности педиатра, которую будут судить за неосторожное причинение смерти пациенту

Жители Надеждинского района Приморского края настаивают на оправдании педиатра, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщает ИА DEITA.RU. Открытое письмо в поддержку медицинской работницы распространяют в социальных сетях, а на бумаге подписи в поддержку врача поставили уже более 1500 родителей.

Источник: ДЕЙТА

Напоминаем, участкового врача педиатрического участка Надеждинской районной больницы признали виновной в смерти шестилетнего мальчика на тренировке по рукопашному бою и боксу в посёлке Тавричанка. Её вина, по мнению следователей и прокуратуры, заключается в том, что она проигнорировала результаты ЭКГ пациента 2018 года рождения, которые указывали на врождённую патологию сердца, и дала ребёнку допуск к занятиям, подразумевающим интенсивную нагрузку на проблемный орган. На тренировке 21 февраля 2024 года у мальчика возникла острая сердечная недостаточность, и он умер.

Свою вину в трагическом случае педиатр в ходе расследования не признала.

Если женщине будет вынесен обвинительный приговор в суде, ей могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет и запретить ей заниматься врачебной деятельностью на тот же срок. Врач наблюдает детей из посёлков Тавричанка, РВС, Девятый Вал и Давыдовка. У неё уже 30 лет стажа работы, за это время её работа была неоднократно отмечена муниципальной администрацией разными наградами и благодарностями, врач является ветераном труда. Если она лишится работы, то дети лишатся квалифицированной медицинской помощи.

«Мы просим суд при рассмотрении поступившего 15.05.2025 уголовного дела о гибели шестилетнего ребенка на тренировке в спортивной секции принять во внимание безупречную репутацию врача, ее награды, число спасенных ею за годы работы детей, число семей, которым помогла педиатр. Мы хотим, чтобы нас услышали: наказан будет не только врач, а тысячи жителей нашего поселения. Просим предоставить нашему педиатру высококвалифицированную юридическую помощь опытного адвоката, который будет способен защитить нашего врача в суде. Мы просим максимально тщательно разобраться во всех аспектах произошедшего с ребенком, отнестись к делу с особой внимательностью и щепетильностью, поскольку от его разрешения зависит не только судьба не только педиатра, но и жителей всего Тавричанского сельского поселения», — говорится в обращении.

Ситуация поднимает вопрос жёсткого дефицита медицинских кадров в сельской местности. Вероятно, укомплектованность штата Надеждинской районной больницы соответствует нормативам, но не факт, что эти нормативы соответствуют реальной потребности населения в медицинской помощи. Педиатр могла бы оставить свою участковую должность по другим причинам — по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам и т. д., в таком случае жителям пришлось бы запускать петиции уже в связи с недокомплектом штата Надеждинской ЦРБ.