«С нетерпением жду поездки в Россию»

— Нет, со стороны кажется, что в киноиндустрии всё идет как обычно. Хорошо, если честно, в последние пять лет дела шли не очень хорошо. COVID, две забастовки — конечно, кинобизнес очень сильно пострадал от этого. Стало меньше фильмов. Студии не выпускают так много, как раньше. Но всё это никогда не было именно моим миром. Понимаете, о чем я говорю? Я не работаю в собственно киноиндустрии, поэтому для меня не имеет никакого значения, что они там делают. Я работаю в мире, где мне приходится собирать вместе пять разных людей, чтобы обеспечить финансирование моего фильма. Это делает меня довольно независимым. Что бы они ни делали в самой индустрии, на меня это никак не влияет. Индустрия не приносит мне никакой пользы уже 10−15 лет. Так что, что бы ни происходило с индустрией, мне за этим интересно наблюдать, но я не имею к этому никакого отношения. Я не в индустрии. Я просто здесь, снимаю фильмы Кевина Смита.