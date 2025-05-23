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БК «Самара» может оказаться за бортом Единой лиги ВТБ

Волжане планируют выступать в Суперлиге, но есть вероятность оказаться в третьей по силе — Высшей.

Волжане планируют выступать в Суперлиге, но есть вероятность оказаться в третьей по силе — Высшей.

В минувшем сезоне заняли предпоследнее место. Для «Самары» он был вторым в элите. В дебютном вышли в плей-офф, но в первом раунде их выбил будущий финалист — казанский УНИКС (12+).

В прошедшем были финансовые проблемы и перестановки, длительные серии поражений. А недавно появилась информация о возможном объединении клуба под одним брендом с «Крыльями Советов».

Сейчас БК может остаться за бортом элиты и опуститься в Суперлигу. Хотя там уже нет свободных мест (участвуют 16 коллективов). Поэтому подопечные Владислава Коновалова могут отправиться и в Высшую — третью по силе в России, пишет «Матч ТВ».

Ранее самарские баскетболисты узнали имя нового гендиректора. Им стал мастер спорта СССР Игорь Бочкарев. Сменил Алексея Ягунова.

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