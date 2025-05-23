БК «Самара» может оказаться за бортом Единой лиги ВТБ

Сейчас БК может остаться за бортом элиты и опуститься в Суперлигу. Хотя там уже нет свободных мест (участвуют 16 коллективов). Поэтому подопечные Владислава Коновалова могут отправиться и в Высшую — третью по силе в России, пишет «Матч ТВ».